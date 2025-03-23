Karadeniz bu sezon cömert yüzünü gösterdi: 7 sezonda 1 gelen bolluk
Samsunlu balıkçılar, yedi yılda bir görülen bereketli sezondan herkesin memnun olduğunu söyledi. Hırçın Karadeniz, bu sezon cömert yüzünü gösterdi. Balık sezonu, palamut bolluğuyla başladı. Palamudun ardından hamsi, istavrit, mezgit, barbun ve çinekop da yüz güldürdü. Balıkçılar, nadir görülen bu bereketli sezonu geride bırakıyor.
Samsunlu balık satıcısı Onurcan Köse, bu sezonun herkes için güzel geçtiğini ifade etti. Köse, "Balık piyasası Ramazan dolayısıyla durgun geçiyor. Hamsi, istavrit ve mezgit kilogram başına 150 liradan satılıyor. Barbun ve somonun kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor. Levrek 300 TL, çipura 350 TL, kalkan balığı ise kilogram başına 800 TL'den alıcı buluyor.