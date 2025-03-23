Karadeniz bu sezon cömert yüzünü gösterdi: 7 sezonda 1 gelen bolluk

"BU BOLLUK 7 SENEDE BİR YAŞANIYOR"

Bu av sezonunun hem tutan hem satan hem de vatandaş için çok iyi geçtiğini belirten Köse, "Uzun bir süre palamut sattık, sonrasında ise 2 ay boyunca hamsi sattık. Çinakop, barbun, mezgit ve istavrit de bu sene oldukça bol oldu.