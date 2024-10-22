Karadeniz çamura bulandı: Denizin rengi değişti

Karadeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı.

Karadeniz çamura bulandı: Denizin rengi değişti - 1

Karadeniz'deki aşırı yağışlar deniz rengini değiştirdi. Denizin mavi rengi çamura bulandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz çamura bulandı: Denizin rengi değişti - 2

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olarak bölgedeki doğal güzellikleri etkiledi.

Karadeniz çamura bulandı: Denizin rengi değişti - 3

Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi. Akliman ve Kumkapı sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.

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