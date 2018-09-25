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Karadeniz coştu (5 metrelik dalga)

Anadolu Ajansı

Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Düzce'de fırtınanın hızı saatte 60 kilometreyi bulunca, denizde 5 metre boyunda dalgalar oluştu.

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    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
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    Bölgede etkisini artıran rüzgar yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı.

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    Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı.
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    Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi.
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    Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek, balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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