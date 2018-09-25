Karadeniz coştu (5 metrelik dalga)
Anadolu Ajansı
Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Düzce'de fırtınanın hızı saatte 60 kilometreyi bulunca, denizde 5 metre boyunda dalgalar oluştu.
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1Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
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Bölgede etkisini artıran rüzgar yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı.
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3Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı.
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4Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi.
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5Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek, balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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