Karadeniz için korkutan deprem uyarısı: "Bilinenden çok daha yüksek"
Geçen hafta Rize'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, Doğu Karadeniz’de deprem tehlikesinin bilinenden daha yüksek olduğunu belirtti. Bölgenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, Doğu Karadeniz'deki fayların bir kısmı potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebileceğini söyledi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım'da saat 12.02'de yerin 12,85 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hemşin'in yanı sıra çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.