Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Borçka'da tarihi köprü çöktü. Meteoroloji ve AFAD bölge için yeni uyarıda bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda" dedi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 1

Türiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.

Karadeniz Bölgesin'nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı.

Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 2

KUVVETLİ SAĞANAK BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgedeki sağanak yağış, sabaha kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 3

AFAD'DAN 4 KENTE TURUNCU UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı. Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Başkanlık, turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yerlere; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 4

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 5

URALOĞLU: 272 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU

Rize’de sel bölgesine gelerek incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 1 yılda yağan yağmurun yüzde 10'u kadar bir yağışın etkili olduğunu belirterek, “Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine  özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı." dedi. 

"Çok şükür bir can kaybımız olmadı" diyen Uraloğlu, "Yağmur hala devam ediyor. Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa ulaşım sağlanıyor. Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor.” dedi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 6

"OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜ YAYILMIŞ DURUMDA"

Uraloğlu, derenin debisinin yüksek olmasından dolayı kırılan köprüye müdahale edilemediğini ifade ederek, "Rize ile Erzurum arasındaki İyidere-İkizdere yolundayız. İkizdere’ye 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun yoğun şekilde gelmesi ve ana dereninde kabarması sonucunda köprü suyu taşıyamadı ve köprü üzerinden aktığı için şu an bir geçiş veremiyoruz. Yükselen debi yüzünden ekiplerimiz çalışamıyor. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumdadır” şeklinde konuştu.

BAKAN BAK: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bakan Bak, 23 köy yolunun ulaşıma açıldığını kaydederek, “Vatandaşlarımızdan ricamız; lütfen dere kenarlarına yaklaşmasınlar. Tehlikeli yerlerde bulunmasınlar ve kendilerine dikkat etsinler. Sık sık valilik ve ilgili kişiler duyurularda bulunuyor. Bungalov, tesis ve otellerin boşaltılması çok çok önemli. Kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız yakından takip ederek bizlerden bilgi alıyor. Yağış devam ediyor, sürecin takipçisi olacağız. 33 kapalı köy yolunun 23’ü açıldı. 10 köy yolu kapalı durumda. Heyelandan dolayı kısım kısım kapalı yollar var. Müdahaleler devam edecek” diye konuştu. 

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 7

"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

Sağanak yağışın etkili olduğu Giresun'da Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda.

Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 8

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: DERELER TAŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 9

BUNGALOVLAR SUYA KAPILDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 10

AYDER YAYLASI YOLU KAPANDI

Yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.

Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 11

BAKAN GÖKTAŞ: İLK ETAPTA 4 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de meydana gelen selin ardından, bölgeye ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı. 

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 12

TRABZON'DA SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Trabzon'da gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta Alo 153 çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 13

ARTVİN'İ DE SEL VURDU

Karadeniz'deki sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı.

Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.

Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki altı köyle ulaşım tamamen kesildi.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 14

KARAGÖL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.

Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 15

BORÇKA'DA TARİHİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.

Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun - 16

GİRESUN'DA HEYELAN: 8 KİŞİ KURTARILDI

Giresun'da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

DAHA FAZLA GÖSTER