Karadeniz için uyarılar art arda: Dere yataklarından uzak durun
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Borçka'da tarihi köprü çöktü. Meteoroloji ve AFAD bölge için yeni uyarıda bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda" dedi.
Türiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.
Karadeniz Bölgesin'nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.
Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı.
Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.