Karadeniz için uyarılar art arda geldi: Şiddetli yağışlar devam edecek
Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Borçka'da tarihi köprü çöktü. Meteoroloji ve AFAD bölge için yeni uyarıda bulundu.
Türkiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.
Karadeniz Bölgesin'nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.
Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı.
Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.