Karadeniz için uyarılar art arda geldi: Şiddetli yağışlar devam edecek

4 KENTE TURUNCU UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı. Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Başkanlık, turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yerlere; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahalenin devam ettiğini bildirdi.