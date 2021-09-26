Karadeniz usulü çözüm: Kafasını vurunca sinirlendi, kamyonete çevirdi

Rize’de yaşayan Ömer Deniz, panelvan aracına çay yüklerken kafasını aracın tavan kısmına vurunca 'Karadeniz usulü' çözüm buldu. Spiral ile aracın tavanını kesen Deniz şimdi yeni bir ruhsat almayı planlıyor.

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İHA 26.09.2021 - 10:14

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde çay müstahsili olan Ömer Deniz, çayları topladıktan arabasına yüklemek istedi. Çay bezlerini sığdıramadığı aracının tavanına kafasını da çarpan Deniz, sinirlenerek spiral ile panelvan aracının tavanını kesti.

Etrafındaki kişilerin şaşkınlıkla baktığı araca yeni bir kasa alan Deniz, çay sezonunun bitimiyle beraber kasayı araca ekleyerek yeni bir ruhsat almayı planlıyor.

Kafasını tavana vurunca sinirden aracının tavanını kestiğini belirten Ömer Deniz “Çay çiftçisiyim. Arabama çay koyarken kafam tavanına vuruyordu. 8–10 bez çay anca sığıyordu arabaya. Şimdi arabaya yük koymak daha rahat oluyor. İşçilerim de arabanın arkasındaki ara bölmede oturuyor. Arabanın arkasında ağırlık olmayınca çok patinaj yapıyordu" dedi.

Kendisine sosyal medyadan birçok mesaj ve yorum geldiğini dile getiren Deniz “Bir arkadaşım 'Abi bu arabayı internete atalım' dedi. Bana gelen yorumlar ‘tam Karadeniz usulü’ , ‘tam bir Karadeniz zekâsı’ şeklinde oluyor. Tanımadığım birçok kişiden yorumlar alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Türkiye’nin birçok yerinden arkadaşlarım arıyor ‘Ömer abi sen ne yaptın öyle?’ diye. Ben de soran kişilere durumu anlatıyorum” dedi.

Aracı kestikten sonra daha çok rahat ettiğini anlatan Ömer Deniz “Bazıları 'Arabayı kestin yazık oldu' diyor. Çay koymak böyle daha rahat olduğu için kestim arabamı, daha sonra da kamyonete çevireceğiz diyorum. Bir farklılık olsun diye yaptım. Kesmek zorunda kaldık. Burada ufak bir atölyem var. Oğlum ile birlikte spiral kullanarak kestik” şeklinde konuştu.

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