Karadeniz üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor | Perşembe başlayacak, cuma günü etkisini genişletecek (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu)
Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sistemle birlikte, perşembe gününden itibaren Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, perşembe günü İstanbul’un Avrupa yakasında çok bulutlu, Anadolu yakasında ise yağışlı bir hava bekliyor. Ankara’da ise Cuma günü hafif kar yağışı ihtimali var.
Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.