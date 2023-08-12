Karadeniz’de 53 yılın zirvesi görüldü | “Endişelenmemiz gereken ciddi bir durum var”
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden bilim insanlarının araştırmasına göre, Karadeniz’deki deniz suyu yüzey sıcaklıkları, son 53 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Karadeniz kıyılarındaki deniz suyu yüzey sıcaklığındaki artışın, endişelenecek düzeyde olduğunu aktaran RTEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, balıkçılığın tehlike altında olduğunu söyledi.
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve küresel iklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarını da arttırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 1979 yılında ölçülen ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,1 santigrat derece iken, 2022 yılında 16,3 santigrat derecelere yükseldi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin Karadeniz’de yürüttükleri izleme çalışmalarında, deniz suyu sıcaklığının 1970-2022 yılları arasındaki temmuz ayı ortalaması 22,9 santigrat derece olurken, bu yıl 25 ile 29 santigrat derecelere ulaştığı gözlemlendi.
Karadeniz kıyılarındaki deniz suyu yüzey sıcaklığındaki artışın, deniz ekosistemindeki canlıların yaşamsal faktörlerini etkilediğini belirten uzmanlar, balıkların göç etme alışkanlıklarını değişeceğini söyleyerek balıkçılık faaliyetlerinin olumsuz etkiyeceğini ön görüyor.