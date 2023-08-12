Karadeniz’de 53 yılın zirvesi görüldü | “Endişelenmemiz gereken ciddi bir durum var”

“TEMMUZ AYI KAYITLARA GEÇEN EN SICAK AY OLDU”

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, Karadeniz’de son 53 yılın en yüksek sıcaklık değerinin ölçümlendiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Halihazırda yürüttüğümüz projeler kapsamında deniz suyu yüzey sıcaklığını ve diğer parametreleri yakından takip etmekteyiz. 2023 temmuz ayı kayıtlara geçen en sıcak ay oldu. Bu durumu gerek atmosferik hava sıcaklıklarında gerekse deniz suyu sıcaklıklarında kayda geçti. 2016 yılında kayıtlara geçen rekor sıcaklıkları geçerek kayıtlara geçen bir yıl oldu. Ortalamalara baktığımız zaman deniz suyu yüzey sıcaklıkları 20,96 santigrat dereceye kadar ulaşarak son 53 yıllık dönemin en yüksek sıcaklıkları olarak kayıtlara geçti. Karadeniz özelinde değerlendirdiğimizde özellikle sıcaklıkların kıyısal kesimde daha da artığını ölçümlerde görmekteyiz. Halihazırda son bir haftalık yapılan ölçümlere baktığımız zaman, Doğu Karadeniz kıyılarında 25 ile 27 santigrat derece arasında sıcakların seyrettiğini yer yer 29 santigrat dereceye kadar çıktığını görmekteyiz. Bu durumda sucul ekosistemler için endişe verecek bir durum.”