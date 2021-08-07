Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı

Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle corona virüs vakaları yeniden artışa geçti. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, ''Artış 1 Temmuz'a göre yüzde 400'e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor" dedi.

DHA 07.08.2021 - 10:10

Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 1
Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle corona virüs vakalarında artış yaşanmaya başlandı.
Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 2
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 24-30 Temmuz haftasına ait corona virüs risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayıları Karadeniz illerinde yükseldi. Rize 243,64, Trabzon 241,78, Giresun 230,88’e, Ordu ise 220,25 vaka oranı ile bölgede en çok vaka görülen iller oldu.
Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 3

''ÖNLEMLERE UYUM YÜZDE 20''

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, corona virüs salgınında normalleşme sonrasında vaka artışlarını öngördüklerini söyledi.

Aydın, ''Önlemlerin bırakılması, normalleşme hareketlerinin açılması ve turizm hareketliliğinin başlaması neticesinde bunun olacağını gördük. Çünkü insanların artık önlemlere uyumu şiddetli derecede düştü. Cadde ve sokağa çıktığınızda gördüğünüz, insanların uyumu yüzde 20’lerde'' diye konuştu.

Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 4

''İNSANLAR DURUMU CİDDİYE ALMIYOR''

Karadeniz’de vakalarda bir ayda büyük yükseliş yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var'' dedi.

Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 5

İnsanlar artık bu durumu ciddiye almadığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

''Bizim bölgemizde önce çay sonra fındık hasat dönemi insan hareketlerini artırdı, kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Turizm hareketleri de olabilir. Hepsinin etkisi var. 

Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 6
İnsanlar hareket ettiği, birbirine yaklaştığı sürece hangi nedenle olursa olsun bu adımların özellikle de aşısızların fazla olması nedeniyle bulaşı giderek artacaktır.''
Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 7
Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı - 8

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