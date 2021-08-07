Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı

DHA 07.08.2021 - 10:10
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, corona virüs salgınında normalleşme sonrasında vaka artışlarını öngördüklerini söyledi.
Aydın, ''Önlemlerin bırakılması, normalleşme hareketlerinin açılması ve turizm hareketliliğinin başlaması neticesinde bunun olacağını gördük. Çünkü insanların artık önlemlere uyumu şiddetli derecede düştü. Cadde ve sokağa çıktığınızda gördüğünüz, insanların uyumu yüzde 20’lerde'' diye konuştu.
Karadeniz’de vakalarda bir ayda büyük yükseliş yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var'' dedi.
İnsanlar artık bu durumu ciddiye almadığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:
''Bizim bölgemizde önce çay sonra fındık hasat dönemi insan hareketlerini artırdı, kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Turizm hareketleri de olabilir. Hepsinin etkisi var.