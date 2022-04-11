Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı

Haberler - DHA 11.04.2022 - 11:07 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 11:14
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları geçen hafta 32 dereceye kadar yükseldi.
Kısa süre önce yoğun karın ani erimesine bağlı heyelanların yaşandığı bölgede, deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi.
Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince yapılan araştırmalarda; Karadeniz'de son 50 yılın mart ayı ortalaması olan 8,1 santigrat deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar yükseldiği belirlendi.
Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, son 50 yıllık veri setleri incelei deniz suyu sıcaklarının anormal seviyelerde olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Hem saha hem meteoroloji verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı yaşandığını belirten Doç. Dr. Ağırbaş, "Isınmaya bağlı olarak denizel ortamda oksijensiz ortamlar daha fazla artabiliyor" dedi.
Artan sıcaklıklar nedeniyle Karadeniz ekosisteminde oksijenli bölgenin daraldığını belirten Doç Dr. Ağırbaş, "Yine son yıllarda soğuk ara yüzey tabakanın tamamen ortadan kalktığı da rapor edilmekte. Bu da biyoçeşitliliği ve balıkçılığı önemli oranda etkilemekte" diye konuştu.
Karadeniz'de balık türlerinin azaldığını belirten Doç. Dr. Ağırbaş, "İklim değişikliğine bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıkları, ticari önemi olan balık türlerinin avcılığını da ciddi oranda etkilemiş durumda. Önceki yıllara kıyasla ticari olarak avlanan balık türü sayısı, çok fazla miktardayken artık bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede azalmış durumda" sözlerini kullandı.
Hamsi miktarında son yıllarda ciddi oranda azalmalar olduğunu kaydedeni Ağırbaş, "Bunun temel nedenlerine bakıldığında; ısınmaya bağlı olarak değişen ekosistem koşulları ve buna bağlı olarak hamsinin besinini oluşturan fitoplanktonik yapıda meydana gelen değişiklikler söylenebilir" dedi.
Av sezonuyla ilgili bölgesel düzenlemeler getirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Ağırbaş, "İklim değişikliğine bağlı olarak her ekosistemin verdiği tepkiler farklı olabilmektedir. Türkiye denizleri içerisinde Karadeniz iklim değişikliklerden hemen etkilenebilen bir ekosistem olma özelliğindedir. Bundan dolayı bölge özelinde av sezonunda yapılacak düzenlemeler balıkçıların yaşadığı problemlere bir nebze de olsa çözüm olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
İklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi olarak TÜBİTAK projesi hazırladıklarını da kaydeden Ağırbaş, "Proje kapsamında antropojenik kaynaklı karbon salınımının Karadeniz ekosistemine nasıl etki ettiğine dair çıkarımlar yapacağız. Burada amaç; iklim değişikliğine karşı sektörlerin korunması, dayanaklılığının artırılması ve politika yapıcılara ileride alabilecekleri tedbirler için bir öngörü oluşturmak" dedi.