Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı

Av sezonuyla ilgili bölgesel düzenlemeler getirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Ağırbaş, "İklim değişikliğine bağlı olarak her ekosistemin verdiği tepkiler farklı olabilmektedir. Türkiye denizleri içerisinde Karadeniz iklim değişikliklerden hemen etkilenebilen bir ekosistem olma özelliğindedir. Bundan dolayı bölge özelinde av sezonunda yapılacak düzenlemeler balıkçıların yaşadığı problemlere bir nebze de olsa çözüm olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.