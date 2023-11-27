Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı
Karadeniz’de etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dev dalgaların taşıdığı taş parçaları nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Artvin’de ise dev dalgaların taşıdığı su bir aracın içine girdi. Sürmene’de ise limanda görev yapan 5 asker, dalgalar nedeniyle yaralandı.
Türkiye’nin büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında.Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu.