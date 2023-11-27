Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı

Karadeniz’de etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dev dalgaların taşıdığı taş parçaları nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Artvin’de ise dev dalgaların taşıdığı su bir aracın içine girdi. Sürmene’de ise limanda görev yapan 5 asker, dalgalar nedeniyle yaralandı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 1

Türkiye’nin büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında.

Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu.

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Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 2

Rize’de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu’na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.
Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 3

Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin yönündeki şeride de ulaşıyor.

Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 4

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 5

DALGALAR 5 ASKERİ YARALADI

Trabzon’un Karadeniz sahilindeki Sürmene ilçesinde, fırtınayla dalgaların yükselmesi nedeniyle 5 askeri personel yaralandı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 6

Alınan bilgiye göre, Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu.

Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı.
Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 7

Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 8

Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 9

Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Karadeniz’de dev dalgalar | Çeyeli-Trabzon yolu kapandı, limanda 5 asker yaralandı - 10

Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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