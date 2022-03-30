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Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi

Kayadeniz Bölgesi'nde son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla karların erimesi sonucu yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. Son 2 haftada, 7 ilde, 4 kişinin hayatını kaybettiği 395 heyelanda evler ile altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 11:15

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 1

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ani ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Bölgesi'nde sıcaklıklar aniden arttı.

Sıcaklık artışı ile ani erimeye başlayan karlar nedeniyle yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. 

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 2

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 2 haftada Ordu’da 293, Trabzon’da 30, Samsun’da 26, Giresun’da 20, Rize’de 18, Artvin’de 6 ve Gümüşhane’de 2 heyelan meydana geldi.

Trabzon’un Tonya ilçesindeki heyelanda ise otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti. Heyelanlarda evler ile altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü.

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 3

"YAĞIŞLAR KURAKLIK AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, bu yıl kar yağışlarının ülkede yaşanan kuraklık açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Kurdoğlu, “Ciddi kuraklık vardı. Bazı bölgelerde özellikle barajlar neredeyse sıfırlanmıştı. Kar yağışının hem ekosistem açısından hem de bütün yaşam formları açısından çok derece büyük önemi var. Ancak bu yıl beklediğimizden fazla kar yağdı, oldukça geç yağdı ve uzun sürdü. Ciddi bir kar stoku oluştu” dedi.

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 4

Eriyen karların çok eğimli bölge ve arazilerde risk oluşturabileceğini söyleyen Doç. Dr. Kurdoğlu, “Doğu Karadeniz bütünüyle eğimli arazi hatta bazı yerlerde eğim yüzde 70 ile 80 arasında.Buralarda kar erimeye başladığı zaman heyelan oluşturması normal ancak bu heyelanı tetikleyen unsurlar var. Ormanlarda ciddi azalma ve bozulmalar var. Tarım alanları olması gereken eğimin çok üstünde yayılış gösteriyor ve buralarda tarım yapılıyor” diye konuştu.

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 5

"TEDBİRLİ OLUNMALI"

Yağışlar ve ani sıcaklıklara bağlı kar erimelerinin tehlike yaratabileceğini kaydeden Doç. Dr. Kurdoğlu, “Doğu Karadeniz’in pek çok yeri çay ve fındık tarlası. Üstelik çok eğimli yerlerde bu yapılıyor. Çay ve fındık toprağı tutma bakımından çok faydalı bitkiler değil.  Eriyen karlar eğimle birlikte önüne ne kattıysa bozup yıkıyor. Yağmurla veya ani sıcaklıkla hızlı kar erimeleri ile çok ciddi problemlerle karşılaşılabilir, tedbirli olunmalı" dedi.

Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 6
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 7
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 8
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 9
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 10
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 11
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 12
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 13
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 14
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi: 2 haftada 395 heyelan meydana geldi - 15

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