Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi!
Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de sıcak hava etkili oldu. Artışa geçen hava sıcaklıklarıyla yüksek kesimlerde karların ani ve hızlı erimesi heyelanlara yol açtı. Kapı ve pencerelerdeki kasılmaların heyelanın habercisi olduğunu vurgulayan uzmanlar uyarılarda bulundu.
Doğu Karadeniz'de son 3 ayda etkisini gösteren kar yağışı yerini 25 dereceyi bulan sıcak havalara bıraktı.
Bölgede son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle yüksek kesimlere düşen karların ani ve hızlı erimesi, heyelanların artmasına neden oldu.
Heyelanların yanı sıra sarp arazi ve yamaçlardan taş düşme vakalarının arttığına dikkati çeken uzmanlar, çamur akmasıolarak nitelendirdikleri son afetleri toprak ağırlığının artmasına bağlıyor.