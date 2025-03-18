Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi!

"KAPI VE PENCERELERDE KASILMALAR HEYELANIN HABERCİSİ"

Heyelanlı bölgedeki yapılarda afet öncesi çeşitli belirtiler gösterdiğini de kaydeden Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşim şekli hakim olduğu için bireysel yol kazısı ya da temel kazısı yapacakları zaman uzman görüş almaları gerekmektedir. Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulma meydana geldiyse, kapı ve pencerelerde kasılmaların yaşanması, olası bir heyelanın habercisidir.” diye konuştu.