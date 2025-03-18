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Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi!

Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de sıcak hava etkili oldu. Artışa geçen hava sıcaklıklarıyla yüksek kesimlerde karların ani ve hızlı erimesi heyelanlara yol açtı. Kapı ve pencerelerdeki kasılmaların heyelanın habercisi olduğunu vurgulayan uzmanlar uyarılarda bulundu.

Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi! - 1

Doğu Karadeniz'de son 3 ayda etkisini gösteren kar yağışı yerini 25 dereceyi bulan sıcak havalara bıraktı.

Bölgede son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle yüksek kesimlere düşen karların ani ve hızlı erimesi, heyelanların artmasına neden oldu.

Heyelanların yanı sıra sarp arazi ve yamaçlardan taş düşme vakalarının arttığına dikkati çeken uzmanlar, çamur akmasıolarak nitelendirdikleri son afetleri toprak ağırlığının artmasına bağlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi! - 2

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bölgede kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarındaki artışlarla karın ani ve hızlı erimesinin heyelanları tetiklediğini belirtti.

Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi! - 3

"TOPRAK AĞIRLIĞI ARTTI"

Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz'de heyelanların tetikleyici unsuru aşırı yağışlardır. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir kar kütlesi sıcaklıkların artmasıyla hızla eriyip toprağa nüfuz ederek toprağın ağırlığının artmasına neden oldu. Sonrasında ise yüzeysel toprak akışı dediğimiz; çamurlu bir malzemenin yamaç aşağı doğru akması tahribata yol açtı.” dedi.

Karadeniz'de eriyen kar tehlikesi: Bu belirtiler heyelanın habercisi! - 4

"KAPI VE PENCERELERDE KASILMALAR HEYELANIN HABERCİSİ"

Heyelanlı bölgedeki yapılarda afet öncesi çeşitli belirtiler gösterdiğini de kaydeden Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşim şekli hakim olduğu için bireysel yol kazısı ya da temel kazısı yapacakları zaman uzman görüş almaları gerekmektedir. Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulma meydana geldiyse, kapı ve pencerelerde kasılmaların yaşanması, olası bir heyelanın habercisidir.” diye konuştu.

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