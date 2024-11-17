Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 1

Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 2

Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 3


Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 4


Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 5
Karadeniz'de fırtına: Metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER