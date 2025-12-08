Karadeniz'de hayal kırıklığı. Aylar öncesinden hazırlık yaptı ama deniz bomboş

08.12.2025 11:08

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar öncesinden hazırlıklarını yaptıkları balık sezonunda palamut avlayamadı.

Alaplı Balıkçı barınağında sezonun ilk günlerinde umutla "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, denizde palamut olmadığını görünce hayal kırıklığı yaşadı. 

Balıkçı İsmail Kocabaş, "Bu sene palamut için büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş. Ne gören var ne duyan. Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" dedi.

Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılmasını ve küresel ısınmayı işaret etti. 

Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz'in boyunda palamut neredeyse yok" dedi.