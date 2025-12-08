Karadeniz'de hayal kırıklığı. Aylar öncesinden hazırlık yaptı ama deniz bomboş

Balıkçı İsmail Kocabaş, "Bu sene palamut için büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş. Ne gören var ne duyan. Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" dedi.