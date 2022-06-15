Karadeniz'de hedef sıfır kayıp

Sakarya plajlarında görevi can kurtaranlar göreve başladı. 61 personel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için sıfır kayıp hedefiyle sezon boyunca çalışacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.06.2022 - 11:06

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 1

'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri iş başı yaptı.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 2

Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçede vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 3

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, 61 personelle 10.00-19.00 saatleri arasında 46 kulede 4 jet ski ve sürat botuyla vatandaşlara hizmet verileceğini söyledi.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 4

Karaca, 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranların, karada ve denizde "sıfır kayıp" hedefiyle vatandaşların can güvenliği için sahillerde nöbet tutacağını kaydetti.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 5

Cankurtaranların yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Karaca, personelin profesyonelce ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 6

Denize gireceklerin cankurtaranların yönlendirmelerine uymasını isteyen Karaca, çeken akıntıya (rip) karşı dikkatli olunması gerektiğini de anımsattı.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 7

Cankurtaran timinden Selim Öksüz de eğitimleri tamamlayarak göreve hazır hale geldiklerini anlattı.

Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 8



Alpaslan Köseoğlu da zorlu bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, olaysız bir sezon geçirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

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Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 11
Karadeniz'de hedef sıfır kayıp - 12

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