Karadeniz'de istavrit bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

Haberler - DHA 02.09.2022 - 11:06
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.
Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.
İlk gün ağları istavritle dolan balıkçıların yüzü güldü. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi.
Tezgahlarda yer alan çupra 130, somon 100, alabalık 70, barbun 50 lira, izmarit 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.
Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Biraz da olsa tezgahlarda hareketlilik oldu. Yine sezona istavritle başladık. Umarım bu sezon bol ve bereketli geçer. Fiyatlar uygun. Şu anda zaten 50 liraya tost, hamburger bile yenmiyor. 1 kilo istavrit 50 lira. Bence makul" diye konuştu.
Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise havaların soğumasıyla çeşitliliğin artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini söyleyerek, "Geçen sene istavritle başladık hatta istavritle bitirdik sezonu. İstavrit tezgahtan hiç gitmedi. Bu sezondan umutluyuz. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda biraz çeşitlilik oldu" dedi.