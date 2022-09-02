Karadeniz'de istavrit bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Biraz da olsa tezgahlarda hareketlilik oldu. Yine sezona istavritle başladık. Umarım bu sezon bol ve bereketli geçer. Fiyatlar uygun. Şu anda zaten 50 liraya tost, hamburger bile yenmiyor. 1 kilo istavrit 50 lira. Bence makul" diye konuştu.