Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele
Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında "katil arı" olarak da bilinen böceğe karşı "Torymus sinensis" türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında "katil arı" ya da "gal arısı" olarak bilinen "Dryocosmus kuriphilus" türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü.