Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında "katil arı" olarak da bilinen böceğe karşı "Torymus sinensis" türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 1

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında "katil arı" ya da "gal arısı" olarak bilinen "Dryocosmus kuriphilus" türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 2

2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, "Torymus sinensis" türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 3

Gal arısının yumurtalarını yiyen faydalı böcekli mücadelenin yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi’nce feromon tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 4

Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 5

Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 6

BİYOLOJİK MÜCADELEYE BİYOTEKNİK TAKVİYE

Bursa’daki testlerden başarılı sonuç alınan yeni yöntemin, Doğu Karadeniz’in kestane ormanlarını gal arısından kurtarmak amacıyla Trabzon’da devreye alındı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 7

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, faydalı "Torymus sinensis" böceklerinin salındığı Araklı ve Sürmene’deki kestane ormanlarına takviye olarak 100 adet sarı yapışkan plaka ve malt preparatlı tuzakları astı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 8

"BUNLAR DENEME AŞAMASI"

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, biyotenik mücadele yöntemine ilişkin, “Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bursa Üniversitesi’yle yapılan çalışmalar neticesinde ikinci bir mücadele şekli olarak, feromon tuzaklı biyoteknik mücadele şekli benimsendi. Bunun çalışmaları devam ediyor." dedi.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 9

Müdürlük olarak kendilerinin bölgede zarar gören sahalarda bu mücadeleyi başlattıklarını ve bu sene deneme alanlarında, zararlıyla mücadelenin şeklini belirlemek için deneme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Bunun için Araklı ve Sürmene’deki bal ormanlarımızda bu mücadeleye yön çizebilmek için 100 tane feromon asarak mücadeleyi başlattık. Bunlar deneme aşaması. Çıkacak verilere göre artırılıp geliştirilmesi için çalışmalar devam edecek.” dedi.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 10

"SARI RENK VE PREPARATIN KOKUSU GAL ARISINI CEZBEDİYOR"

Gal arısının cezbederek kendisine çekip plakalara yapışmasını sağlayan yöntemi anlatan Yılmaz, “Bu biyoteknik mücadele yöntemi yeni bir çalışma. Geçen yıl Bursa Bölge Müdürlüğü mıntıkasında denendi. Tuzakta sarı renkli levha üzerinde yapışkan var. Böceğin bu renge geldiği gözlemlendi. Yine bir preparatla koku olarak takviye amaçlı 2 şekilde kullanıyoruz. Hem renge hem de kokuyu duyup gelip preparata yapışması ve böceğin imha edilmesini amaçlıyoruz. Böceği cezbetmek amaçlı kullandığımız şeker ve malt karışımlı ekstra koku yayan ve böceğin buna geldiği tespit edilen bir preparat var.” diye konuştu.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 11

"MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK"

Tuzaklara yakalanan zararlı böceğin popülasyonunu takip ederek çalışma sahasını genişleteceklerini de kaydeden Yılmaz, “Feromonlara düşen zararlı böceğin popülasyona olan etkisini görmemiz lazım. Şu anda bunun için ana çalışma sahalarımızdan biri olan, daha önce ‘Torymus sinensis’ böceğini saldığımız Araklı sahasında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sürmene ve Köprübaşı civarındaki ormanlarda da feromon asmaya devam edeceğiz. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre diğer sahalarda yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 12
Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 13
Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 14
Karadeniz'de "katil arı"ya karşı mücadele - 15
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