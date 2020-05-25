Karadeniz'de mayıs karı

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, mayısın son günlerinde yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı Geçidi'nin yanı sıra yüksek rakımlı mezra ile yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Corona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını yayladaki evlerinde geçirenler, karla birlikte manzaranın keyfini çıkardı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımlı Erikbeli Yaylası'nda da üzeri karla kaplanan sarı ve mor renkteki zifin çiçekleri ile orman gülleri, güzel görüntüler oluşturdu.