Karadeniz'de mayıs karı

Karadeniz'in yüksek kesimleri, mayıs ayı sonunda yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Doğanın kar ile bembeyaz olması, güzel görüntüler oluşturdu.
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DHA 25.05.2020 - 09:48
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, mayısın son günlerinde yağan karla beyaza büründü.
Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı Geçidi'nin yanı sıra yüksek rakımlı mezra ile yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.
Corona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını yayladaki evlerinde geçirenler, karla birlikte manzaranın keyfini çıkardı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımlı Erikbeli Yaylası'nda da üzeri karla kaplanan sarı ve mor renkteki zifin çiçekleri ile orman gülleri, güzel görüntüler oluşturdu.
Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası da Ramazan Bayramı'nda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Bayramı yaylada geçirenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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