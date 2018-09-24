Karadeniz'de palamut bolluğu
Anadolu Ajansı
Karadenizli balıkçıların yüzü, palamut bolluğu nedeniyle gülüyor. Balığın bol olması fiyatları da olumlu etkiliyor.
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1Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana yüzleri gülerek geliyor.
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2Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor.
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3Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.
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4Akçakoca Su Ürünler Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.
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5Karakaş, palamut avlanmaya çıkan teknelerin boş dönmediğini belirterek, "Havalar düzeldi. Poyraz bittikten sonra çok güzel palamut avcılığı var. Çok aşırı değil ama güzel. Bolluk var ve fiyatlar uygun. Balık çok iyi şu anda. Büyük gırgırlar bin-5 bin, ufak tekneler 50-100 kasayla dönüyor. Herkes bir şeyler tutuyor. Güzel bir hareketlilik var" ifadelerini kullandı.
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6Palamut bolluğunun fiyatları da etkilediğini aktaran Karakaş, "Balıkçılar tabii ki bu durumdan memnun. Sadece balıkçılar değil, alan da satan da herkes memnun. Balık fiyatları uygun. Balık boyutları da çok iyi. Palamudun bol olması diğer balıkların da fiyatını düşürüyor" diye konuştu.