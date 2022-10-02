Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü

Havaların bu hafta çok güzel geçtiğini belirten balıkçı Ali Sarı, 1 kilo 300 gram palamudun fiyatının 40 TL olduğunu söyledi.

Sarı, "Vatandaşın da bu fiyata dolabını doldurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava yağışlı olacağı için durumun ne olacağını kestiremiyoruz. İnşallah bu fiyatlarda sezona devam edeceğiz" dedi.