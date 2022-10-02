Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü

Rize'de balık tezgahları palamut ile doldu. Tanesi 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar indi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 1

Hava şartları nedeniyle sık sık Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 2

Tanesi geçen hafta 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar düştü.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 3

800 gram palamut 25 TL'den, 1 kilo 300 gram palamut ise 40 TL'den satışa sunuldu.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 4

Havaların bu hafta çok güzel geçtiğini belirten balıkçı Ali Sarı, 1 kilo 300 gram palamudun fiyatının 40 TL olduğunu söyledi.

Sarı, "Vatandaşın da bu fiyata dolabını doldurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava yağışlı olacağı için durumun ne olacağını kestiremiyoruz. İnşallah bu fiyatlarda sezona devam edeceğiz" dedi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 5

"TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU VAR"

Mangal keyfi için balık alacağını söyleyen Tahsin Çakır "Yakıttan dolayı balıkçılar, balıklarını biraz pahalı satmak zorunda. Tezgahlarda palamut bolluğu var. Neredeyse bir tanesi, 1 kilograma yakın. 4 tanesi 4 kilo. Fiyatı 100 TL, gayet iyi" diye konuştu.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 6
Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 7
Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 8
Karadeniz'de palamut bolluğu: Fiyatı düştü - 9

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