Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira

Havaların soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığında düşüş yaşandığına dikkati çeken Tuncer, "Batı Karadeniz başta olmak üzere bölgemizin tamamında palamut avında artış var. Şu an tane ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar ağlara takılıyor" diye konuştu.