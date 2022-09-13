Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira

Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan, ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar, Sinop'ta tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 14:19

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 1

'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limana döndü.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 2

80 LİRADAN 35 LİRAYA DÜŞTÜ

Bölgede deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle avcılığında artış yaşanan palamudun geçen hafta 80 liraya kadar çıkan tane fiyatı, yaşanan bollukla beraber 35 liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 3

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamut avcılığının yavaş yavaş yüzlerini güldürmeye başladığını söyledi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 4

Havaların soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığında düşüş yaşandığına dikkati çeken Tuncer, "Batı başta olmak üzere bölgemizin tamamında palamut avında artış var. Şu an tane ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar ağlara takılıyor" diye konuştu.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 5

Tuncer, palamut bolluğunun devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, hem vatandaş hem de balıkçı açısından bu tablonun sevindirici olduğunu kaydetti. ​​​​​​​

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 6
Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 7
Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 35 lira - 8

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