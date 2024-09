PALAMUT BOLLUĞU VAR

Palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, “Balıklarda şu an durum fena değil. 50-75 liraya palamut var. Şu anda fiyatlar normal. Gıda olarak şu an balık ucuz. Kimse demesin ki, balık pahalıdır. Tavuk 175 lira, etin kilosu 450 lira. Vatandaş balık yesin. Tavuğa, ete para verene kadar balığa versin daha karlıdır. Balık çeşitleri; istavrit, çinekop, hamsi var. Şu an fiyatları güzel.” dedi.