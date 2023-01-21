Karadeniz'de 'Pasifik istiridyesi' istilası

"EKONOMİK DEĞERİ VE ET ORANI ÇOK YÜKSEK"

Şekilsiz taş gibi yapıya sahip istiridyenin ekonomik değerinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Pasifik istiridyesi dünyada en çok üretilen istiridyedir. Çift kabukludur. İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar, Akdeniz'de de çok ciddi oradan kültürünü yapmaktalar. Bu çok pahalı bir şekilde satılan, birçok restoranda, sokakta satılan ekonomik değeri ve et oranı çok yüksek bir istiridyedir. Bir tanesinin bir avuç büyüklüğünden daha büyük oranlarda olabileceği, bir tanesinin içerisinde 40-50 gram et olabileceği kapasitede şekilsiz taş gibi yapıya sahip olan ve şu anda Karadeniz'i istila eden bir türümüzdür" dedi.