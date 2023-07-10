Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek?

Türkiye'nin birçok bölgesi hafta sonundan beri yağışlı havanın etkisi altında. Karadeniz bölgesine cumartesi ve pazar yaklaşık 240 kilogram yağış düştü. Yağışlı havanın çarşamba gününden itibaren ülkeyi terk etmesi beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Batı Karadeniz'de yağışların etkisini azaldığını dile getirirken toprak suya doyduğu için heyelan tehlikesinin devam ettiğini ifade etti. Doğu Karadeniz için sel uyarısı yapan Çalışkan, "Sabahtan bu yana Ordu Fatsa'da 80 kilogram yağmur etkili oldu. Ordu ve Giresun'da yağış şiddetlendi. Bugün; Ordu, Giresun, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon ve Artvin arasındaki bölümde sel tehlikesi devam ediyor. Geceye kadar risk devam ederken yarın etkisini azaltacak." dedi.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 1

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 2

Şiddetli yağışlar sele neden olurken birçok bölgede heyelanlar gerçekleşti.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 3

Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybederken Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde maddi hasar meydana geldi.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 4

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 5

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 6

Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 7

HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu en çok yağışın Zonguldak Devrek'te gerçekleştiğini ifade ederken yaklaşık 240 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 8

Radar görüntüsünde bugün için hafta sonuna kadar Batı Karadeniz'de yağış olmadığını söyleyen Çalışkan, "Çok şiddetli bir yağış yok. 20-30 kilogram yağış bekleniyor. Bugünkü yağış miktarı azaldı. Kısa süreli geçişler olacak." dedi. Öte yandan Çalışkan toprağın suya doyduğunu belirterek heyelan riskinin devam ettiğinin altını çizdi.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 9

DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT!

Doğu Karadeniz'de sel riskinin olduğunu ifade eden Çalışkan, sabah saatlerinden itibarıyla Ordu'nun Fatsa ilçesine 80 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi ve Giresun'da da şiddetli yağışın görüldüğünü ifade etti.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 10

Çalışkan, "Bugün; Ordu, Giresun, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon ve Artvin arasındaki bölümde sel tehlikesi devam ediyor. Geceye kadar risk devam ederken yarın etkisini azaltacak." diye konuştu.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 11

TURUNCU KOD NEDİR?

"Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 12

Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 13
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 14
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 15
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 16
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 17
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 18
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 19
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 20
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 21
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 22
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 23
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 24
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 25
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 26
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 27
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 28
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 29
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 30
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 31
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 32
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 33
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 34
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 35
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 36
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 37
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 38
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 39
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 40
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 41
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 42
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 43
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 44
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 45
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 46
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 47
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 48
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 49
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 50
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? - 51
DAHA FAZLA GÖSTER