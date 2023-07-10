Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek?

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı.