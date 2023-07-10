Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek?
Türkiye'nin birçok bölgesi hafta sonundan beri yağışlı havanın etkisi altında. Karadeniz bölgesine cumartesi ve pazar yaklaşık 240 kilogram yağış düştü. Yağışlı havanın çarşamba gününden itibaren ülkeyi terk etmesi beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Batı Karadeniz'de yağışların etkisini azaldığını dile getirirken toprak suya doyduğu için heyelan tehlikesinin devam ettiğini ifade etti. Doğu Karadeniz için sel uyarısı yapan Çalışkan, "Sabahtan bu yana Ordu Fatsa'da 80 kilogram yağmur etkili oldu. Ordu ve Giresun'da yağış şiddetlendi. Bugün; Ordu, Giresun, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon ve Artvin arasındaki bölümde sel tehlikesi devam ediyor. Geceye kadar risk devam ederken yarın etkisini azaltacak." dedi.
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu.