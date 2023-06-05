Karadeniz'de sel tehlikesi: 3 ilde eğitime sağanak arası

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.
İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
AFAD da Kastamonu için kırmızı kodlu uyarı yayınladı.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.
Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, bölgede tedbirler de artırıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş kat ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması ya da evlerini boşaltmaları istendi.
İlçede kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.
İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren çay ve dereler tekrar taşma noktasına geldi.
Söke Çayı çevresinde bulunan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, devriye sayısını artırdı. Anonslarla ilçe sakinlerini tedbir almaları konusunda uyardı.
Giriş katlardaki ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.
2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesi ile Çatalzeytin ilçesinde şiddetli yağışla birlikte birçok evi ve iş yerini su basmıştı.
Sinop'ta da iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.
Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."
Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.
İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.
Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Samsun'un Ladik ilçesini de sel vurdu. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.
Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.
Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı.
Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.
İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.
Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.
Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyesinden ekipler, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.
Belediye, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.
Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.
Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.