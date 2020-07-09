Karadeniz'de sel ve su baskını uyarısı

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 08:10 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 09:14
Doğu Karadeniz'de bugün yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyordu.
Meteorolojiden dün yapılan uyarıların ardından Rize’nin Pazar, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleriyle Artvin’in Arhavi ilçesinde yağış etkili olmaya başladı.
Özellikle Artvin'in kuzey ilçelerinde meydana gelebilecek yer yer aşırı sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Rize'de yerel olarak şiddetli ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) yağış tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yomra ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil karayolunda heyelan meydana geldi.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı.
Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.
Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Yomra'da ayrıca Özdil yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi, selden son anda yara almadan kurtuldu.
Yağışın etkilediği Sürmene ilçesinde de sel, taşkın ve heyelanlar meydana geldi.
Kriz masası oluşturulan ve 8 mahalleye ulaşım sağlanamayan ilçede, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ve Sürmene Belediyesi ekipleri yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
İlçe merkezinde yağış nedeniyle kriz masası oluşturduklarını belirten Üstün, "Muhtarlarımızdan bize gelen ihbar ve talepleri kısa sürede yerine getiriyoruz. Bazı mahallelerimizde evler, su taşkınları nedeniyle hasar gördü ve biz de tedbir amacıyla buradaki vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Allah'a şükür can kaybımız yok" ifadesini kullandı.
Üstün, kendisinin de inceleme yapmak üzere gittiği iki dere arasında mahsur kaldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz yolları açmak için çalışıyor. Evlerdeki vatandaşlarımızı tahliye ettirdik ama bir yandan da evleri kurtarmaya devam ediyoruz. Risk var, tehlike var. Yolda kalan vatandaşlar var. Onlara da müdahale ediyoruz. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşamadan yollarımızı açmak."
Öte yandan Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlara ekipler müdahale ediyor.