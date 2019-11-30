Karadeniz'de Uzungöl ve Ayder'e alternatif yer arayışı

Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin ve Gümüşhane-Bayburt Salyazı havalimanları inşaatlarının da tamamlanacak olması, Yeşil Yol'un da bitirilmesiyle bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor.