Karadeniz'de yakalandı, nadir görülüyor: 1,5 metre uzunluğunda

Balıkçı tezgahına gelen Şeref Kara ise "Bu balık Kanada'da ürüyor. Türkiye'ye doğru yol alıyor. Burada yetişiyor bu balık ve çok değerli bir balık bu. Bizim burada en değerli balık kalkan. Bu balığın kalkan kadar değeri var. Fakat, Sinop'ta olanlar bunu bilmez. Bunu denizde yaşayanlar ve eskiler bilir bunu. Ben de denizde yetiştiğim için her şeyi biliyorum. Bilgimiz bu kadar. Fakat, bu balık çok değerli" diye konuştu.