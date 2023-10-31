Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
TBMM'de komisyonda sunum yapan Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, Karadeniz'de son dönemde "viral hemorajik septisem" (VHS) hastalığı nedeniyle balık ölümlerinin arttığını söyledi. Coşkun, acil bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplanan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nda balıkçıların sorunları tartışıldı.
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, VHS virüsünün Türkiye'de görülmeye başladığını ve özellikle Karadeniz'de balık ölümlerine yol açtığını söyledi.
Coşkun, "VHS dediğimiz bir hastalık ülkemizin başına bela olmaya başladı. Bu hastalık ülkemizdeki sularda olduğu için hızlıca da yayılıyor; bu da çok tehlikeli bir hastalık. Balıkları öldürdüğü gibi de ihbarı zorunlu hastalık olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün bir çözüm bulması gerekiyor. Acil olarak aşı mı getirttirecek, ilaçları mı getirttirecek veya nasıl olacaksa üreticilerin önünü açması gerekiyor." dedi.