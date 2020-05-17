Karadeniz'de yaylalara göç bu yıl erken başladı

Karadeniz'de gelenek haline gelen yaylalara göç, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan yaylalara çıkanlar, hayvanlarını otlatıyor, doğal ürünlerle besleniyor.
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DHA 17.05.2020 - 09:59| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 10:02
Salgından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yaylalara çıkıyor.
Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor.
Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.
Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
Yaz aylarında yaylalarda kalanlar, sonbaharda yeniden geri dönüyor.
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