"Karadeniz'de balık stoğu azalıyor"

Dr. Ahmet Şahin, dünya genelinde kültür balıkçılığının arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde bunun 200 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 2020 yılı TÜİK'in yayınladığı verilerde, ülkemizde 420 bin ton üretim yetiştiricilikten geliyor. 360 bin tonluk üretim de avcılıkla yapılıyor. Bu 360 bin ton üretimin sadece 290 bin tonu deniz balıklarının avcılığından geliyor. Ve bunun da 170 bin tonunu sadece hamsi oluşturuyor."