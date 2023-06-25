Karadeniz'deki kirlilik sürükleniyor: "Dere gitti çöpü kaldı"
Doğu Karadeniz’de son günlerde heyelan, taşkın ve sellere yol açan sağanaklar nedeniyle özellikle yüksek kesimlere bırakılan çöpler, derelere sürükleniyor. Karadeniz kıyılarına ulaşan çöpler birikiyor. Trabzon’da "mavi bayrak" unvanını 2007 yılında kaybeden Çamburnu Plajı'na ulaşan evsel atıkların yanında, plastik, metal ve inşaat malzemesi gibi çöpler, kirlik oluşturuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son günlerde "turuncu" ve "sarı" kod uyarıları verdiği Doğu Karadeniz’de, etkili olan sağanaklarla birlikte, rengi yeşilden kahverengiye dönen derelerde taşkın yaşanırken, birçok bölgede sel ve heyelanlar meydana geldi.