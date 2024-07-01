Karadeniz'deki mayın tehlikesi: Görev grubu oluşturuldu
Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının harekat emirlerini imzalamasıyla resmen görevine başladı.
Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda düzenlenen MCM Black Sea Komite Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ile Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'na (MCM Black Sea) ilişkin, "Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." dedi.