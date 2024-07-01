Karadeniz'deki mayın tehlikesi: Görev grubu oluşturuldu

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ise 3 müttefik ulus arasındaki yakın işbirliği ve karşılıklı anlayıştan doğan bu girişimin artan deniz mayınları tehdidine karşı mücadelede ve gemilerin bu kritik sularda güvenli geçişini sağlamada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov da güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacaklarını bildirdi.