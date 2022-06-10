Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Haberler - İHA 10.06.2022 - 13:55 | Son Güncelleme : 10.06.2022 - 13:57

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 1

'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevkii ile Amasra'ya bağlı Çakraz sahilinde denizin kıyı kesimlerinde görülen renk değişimi bölge sakinleri ve tatilciler tarafından endişe ile karşılanmıştı.

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 2

Sahil şeridini kaplayan ve kirlilik oluşturan müsilaj benzeri görüntüler üzerine Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerince renk değişimlerinin yoğun olarak görüldüğü noktalardan alınan numuneler analizi yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 3

Yapılan incelemeler sonucunda deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 4

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan analiz raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz Sahili'nde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 5

Hava ile atmosferde taşınan polenler; deniz, göl vb. su kaynakları ile buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesim ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir.

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu - 6

Polen dışında alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır.''

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