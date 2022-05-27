Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü

"DİĞER TÜRLER ARTIŞ GÖSTERSEYDİ, MÜSİLAJ OLUŞTURACAKLARDI"

Prof. Dr. Yelda Aktan, "Müsilaja da neden olan canlı türü fitoplanktonlar. Diğer bakterilerle etkileşim sonucunda müsilaj su yüzeyini kaplıyordu. Bu sefer farklı bir fırsat bulup, bu artış göstermiş ve renk değişimine neden olmuş. Şu an müsilaja neden olan türlerden bu örnek içerisinde göremedik. Ama bu yok anlamına gelmiyor. Sadece fırsatı bu türler buldular, bunlar artış gösterdiler ve renk değişimine neden oldular. Diğer türler artış gösterseydi, müsilaj oluşturacaklardı" şeklinde konuştu.