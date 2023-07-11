Karadeniz'deki sel felaketi: Heyelan ve sel sayısındaki artış ilerideki yıllarda devam edecek
Karadeniz Bölgesi'nde üç gündür etkili olan sağanak birçok ilde sel ve heyelana neden oldu. Uzmanlar, yaz muson yağışlarının sık ve etken olarak yaşanmasının, sel ve heyelanlara neden olduğunu, riskin ileriki yıllarda daha da artacağını söyleyerek uyarıda bulunuyor.
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve yoğun yağmurların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde de kuvvetli yağışlar etkili oldu.
VİDEO: Devrek'te sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor