Karadeniz'deki sel felaketi: Heyelan ve sel sayısındaki artış ilerideki yıllarda devam edecek

DÜNYA BEKLENENDEN FAZLA ISINDI

Dünyanın beklenenden fazla ısındığına dikkati çeken Prof. Dr. Bektaş, "Geçmiş jeolojik dönemlere baktığımız zaman dünyanın doğal ısınma dönemlerinin biliyoruz. İklim değişiminin doğal bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak 1800'lü yıllardan itibaren sanayinin gelişmesiyle küresel iklim değişiminde biz insanlar müdahalede bulunduk. Ne yaptık? Sanayi gelişince karbondioksit miktarı hem arttı hem de insan nüfusu arttı." dedi.

Karbondioksidin artması dünyada bir sera etkisi oluşturduğunun altını çizen Bektaş, her geçen yıl karbondioksit miktarının artması dünyanın normalden daha fazla ısınmasına neden olduğunu belirtti.