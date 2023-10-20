Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı

Doğu Karadeniz’de küresel ısınma kaynaklı iklim değişiklikleri, özellikle dik ve eğimli arazilerde toprak hareketliliğine yol açıyor. Bölgede oluşan küçük depremler de heyelan sahalarını tetikliyor. Bölgede 2022 yılında 50’ye yakın mikro deprem olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Bu mikro depremler, bölgedeki dağların, yamaçların stabilitesini önemli ölçüde bozdu.” diye konuştu.

Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 1

Doğu Karadeniz’de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açıyor.

Yağışlar özellikle dik ve eğimli arazilerde toprak hareketlerine neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 2

Bölgede aktif olan Karadeniz ile Kuzey Anadolu fayı arasında oluşan mikro depremler ise heyelan sahalarını tetikliyor.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre; 2022 yılında 50’ye yakın 2 ile 4 büyüklüğü arasında yaşanan mikro depremlerin bölgede toprağı hareketlendirdiğini belirten uzmanlar, heyelanlardaki artışa dikkati çekiyor.
Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 3

Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesi gerektiğini öneren bilim insanları, mühendislik hizmetleri ile de riskli yamaçların güvenli hale getirilip, istinat duvarlarının ise gözden geçirilmesini tavsiye ediyor.

Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 4

“DEPREMLER HEYELANLARIN DURAĞANLIĞINI BOZUYOR”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, aktif fayların bölgede yer sarsıntılarına neden olup, toprağı harekete geçirdiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’de heyelanların ana nedeninin coğrafi koşullar olduğunu söyleyen Bektaş, bir diğer önemli faktörün ise bölgedeki küçük depremler olduğunu ifade etti.

“Karadeniz fayı, bölgenin aktif tektoniğini oluşturuyor. Doğu Karadeniz, yılda 0,6 milimetre kadar yükseliyor ve 1-2 milimetre de kuzeye doğru ilerliyor. Bu hareket fayların üzerinden gelişiyor. Faylar da bölgede depremlere neden oluyor.” diye konuşan Prof. Dr. Bektaş, “Depremler yer sarsıntısına sebebiyet veriyor, heyelanların da durağanlığını bozuyor.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 5

“HEYELANLARDA ARTIŞ YAŞANACAK”

2 büyüklüğündeki bir mikro depremin bir futbol sahası kadar alanın yer altında kırıldığını gösterdiğini anlatan Bektaş, şöyle devam etti:

“Bu kırılma bir de sığ oluyorsa, 3-4 kilometre derinliğinde oluyorsa; bölgedeki yamaçların ve çevrenin etkilenmemesi mümkün değil. Örneğin 2022 yılında Doğu Karadeniz’in kuzeye bakan yamaçlarında Kandilli’nin almış olduğu deprem kayıtları, 50’ye yakın 2 ile 4 arasında mikro depremler olduğunu gösteriyor. Bu mikro depremler, bölgedeki dağların, yamaçların stabilitesini önemli ölçüde bozmuştur. 2022’den 2023’e doğru geçtiğimiz sırada Kahramanmaraş Elbistan depremi oldu ki; bu depremlerin dinamik stres transferini, deprem dalgalarının buraya kadar olan etkilerini yaşayıp, gördük. Bölgede yağışların daha da artacağını düşünecek olursak ve bu depremlerin de etkisiyle önümüzdeki aylarda heyelanlarda bir artışın olması söz konusu olabilecek.”
Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 6

ÖNLEM ÇAĞRISI

Heyelanlara karşı önlem alınması çağrısında bulunan Bektaş, iklim değişimi, bölgenin tektonik ve coğrafi özelliği nedeniyle heyelanlarda önümüzdeki dönemde artış olacağını belirterek, “Elbette ki heyelanları önlemek için birtakım mühendislik çalışmalar var. Bunların başında eğimi azaltmak, kaya düşmelerini önlemek için bohçalama yapmak gibi mühendisliğin temel ilkeleri var. Bu önlemlerin alınması lazım. İlgililerce, çok daha dikkatli bir şekilde, yollarda can güvenliğinin sağlanması lazım.” diye konuştu.

Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı - 7
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