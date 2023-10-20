Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı

“DEPREMLER HEYELANLARIN DURAĞANLIĞINI BOZUYOR”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, aktif fayların bölgede yer sarsıntılarına neden olup, toprağı harekete geçirdiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’de heyelanların ana nedeninin coğrafi koşullar olduğunu söyleyen Bektaş, bir diğer önemli faktörün ise bölgedeki küçük depremler olduğunu ifade etti.

“Karadeniz fayı, bölgenin aktif tektoniğini oluşturuyor. Doğu Karadeniz, yılda 0,6 milimetre kadar yükseliyor ve 1-2 milimetre de kuzeye doğru ilerliyor. Bu hareket fayların üzerinden gelişiyor. Faylar da bölgede depremlere neden oluyor.” diye konuşan Prof. Dr. Bektaş, “Depremler yer sarsıntısına sebebiyet veriyor, heyelanların da durağanlığını bozuyor.” ifadelerini kullandı.