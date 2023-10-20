Karadeniz’de mikro depremlerle gelen tehlike | Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan önlem çağrısı
Doğu Karadeniz’de küresel ısınma kaynaklı iklim değişiklikleri, özellikle dik ve eğimli arazilerde toprak hareketliliğine yol açıyor. Bölgede oluşan küçük depremler de heyelan sahalarını tetikliyor. Bölgede 2022 yılında 50’ye yakın mikro deprem olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Bu mikro depremler, bölgedeki dağların, yamaçların stabilitesini önemli ölçüde bozdu.” diye konuştu.
Doğu Karadeniz’de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açıyor.Yağışlar özellikle dik ve eğimli arazilerde toprak hareketlerine neden oluyor.