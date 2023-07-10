Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. MGM tarafından Düzce'den Artvin'e tüm Karadeniz için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.