Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. MGM tarafından Düzce'den Artvin'e tüm Karadeniz için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklığının da iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

13 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için çok şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi. 

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 26°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Eskişehir hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 15°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Batman çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

10 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

11 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

12 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

13 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

14 TEMMUZ CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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