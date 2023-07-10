Karadeniz'e turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı