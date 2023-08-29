Karadeniz’i bekleyen tehlike | “İlk kez 2040 yılında etkili olacak”
Doğu Karadeniz’de ilerleyen yıllarda buharlaşmanın, bölgeye düşen yağış miktarından fazla olacağı öngörülüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz’in bu durumla ilk kez 2040 yılında karşılaşacağını söyledi. Kadıoğlu, buharlaşma nedeniyle sulamaya ihtiyaç olacağını, bu durumun mısır, çay ve fındıkta tehlikeye yol açacağını söyledi.
Küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle gelecekte dünyayı kurak günler bekliyor.
Türkiye’de iklim değişiminden etkileneceği değerlendirilen bölgelerden Doğu Karadeniz için yapılan araştırmalarda; artan hava sıcaklıkları kaynaklı buharlaşmanın, ilerleyen yıllarda bölgeye düşen yağış miktarından fazla olacağı öngörülüyor.