Karadeniz'i bekleyen tehlike: Yerleşim alanlarını doğrudan etkileyecek
Trabzon'daki kuvvetli sağanak sonrası gelen heyelan faciasında bir kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, toprağın artık suya doygun hale geldiğinin altını çizip gravite etkisiyle toprakların kaymaya son derece müsait olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde yerleşim alanlarının doğrudan heyelan riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtten uzmanlar, önlem almak için ciddi bütçelerin ayrılması gerektiğini vurguladı.
Trabzon'da 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.