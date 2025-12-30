Karadeniz'i fırtına vurdu. Rüzgarın hızı 103 kilometreye ulaştı, Samsun'da üç tekne battı
30.12.2025 16:05
Son Güncelleme: 30.12.2025 16:07
İHA, AA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, sahilde hasara neden oldu. Samsun'da dalgalara dayanamayan üç tekne battı.
Meteoroloji verilerine göre, hızı saatte 103 kilometreye kadar çıkan fırtına Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.
Yüksekliği 8 metreye kadar ulaşan dalgalar, İsmetpaşa Caddesi sahilinde hasara yol açtı.
Sahildeki istinat duvarlarının bir kısmı yıkılırken, dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınları sahil yolunu kapladı.
İnebolu-Cide Karayolu'nun bir şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Caddeyi aşarak apartmanların önüne kadar gelen dalgalar, sahil şeridindeki İnebolu Belediyesi'ne ait tesisler ve özel işletmelerde hasara neden oldu.
Karayolları ve belediye ekipleri, dalgaların yola ve işletmelere taşıdığı molozları temizlemek için çalışmalara başladı.
SAMSUN'DA ÜÇ TEKNE BATTI
Edinilen bilgiye göre, rüzgarın hızının saatte 50 kilometreyi aştığı Samsun'da dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı.
Sahili döven dev dalgalar kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi.
Atakum Körfez Yat Limanı'nda şu ana kadar üç teknenin battığı öğrenildi.
Ekiplerin, başka batan ya da hasar gören tekne olup olmadığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.