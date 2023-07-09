Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel can aldı

ORDU İÇİN METEOROLOJİK UYARI YAPILMIŞTI

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağış sonrası meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.