Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel can aldı
Ordu, Samsun, Giresun ve Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde sele kapılan genç kadının cesedi bulundu. Ordu'da heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.
SAMSUN'DA SEL CAN ALDI
Samsun'un Çarşamba ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.
Son olarak dün akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz'ın sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı.