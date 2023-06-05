Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı

Karadeniz'de şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Amasya ve Samsun'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu ve Sinop'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların çökmesi nedeniyle 4 kentin bazı bölgelerine ulaşım kesildi.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 1

Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor. Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının meydana geldi

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 2

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 11 köyde, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 3

İlçede devam eden sağanak nedeniyle Dumanlı, Pusacık, Çal, Sarayözü, Kiziroğlu, Köseler, Korkut, Koltuk, Bademli, Kağnıcı ve Kızık köylerinde sel baskını ve heyelan meydana geldi.

Bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 4

Kızılkışlacık köyünde sele kapılan otomobilde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.Kayıp kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.HABERE GİT

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 5

KASTAMONU

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 6

Yağış nedeniyle Paşalı-Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 7

Sırakonak, Yunuslar, Karacakaya, Hacıreis ve Hacıreis Sökü, köylerini ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 8

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu. İlçede gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 9

Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 10

İl genelinde 38 köy yolunu kapalı olduğu, 30 köye de elektrik verilemediği bildirildi.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 11
Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 12
Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 13

SAMSUN

Samsun'un Atakum ilçesinde toprak kayması yaşanan 4 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapatıldı. Elmaçukuru Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden Elmaçukuru, Aslandamı, Taflan ve Özören mahallerine giden kara yolunda çökme meydana geldi.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 14

Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı. Ulaşımın, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 15

Öte yandan, Tersakan Çayı'nın taşması nedeniyle eski Havza Merzifon kara yolu viyadük mevkisi jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 16

Bafra ilçesinde ise kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.
Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 17

Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 18

SİNOP

Sinop'ta da kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 19

Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 20

Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 21

Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı - 22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

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