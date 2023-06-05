Karadeniz'i sel vurdu: 2 can kaybı

Bafra ilçesinde ise kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.