Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verdi. Ardahan'da ise yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'a, AFAD'dan 30 milyon lira ödeneğin bugün aktarılacağını bildirdi.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası birçok ilde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı.