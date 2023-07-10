Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı

Kentteki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, ekiplerin sorunların giderilmesi için görev başında olduğunu ifade eden Vali Atay, "Yaklaşık 474 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi." diye konuştu.

Vali Atay, mevsimlik işçi olarak kente gelen 96 vatandaşın da Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiğini, 112 Acil Çağrı hattına yapılan ihbarların anında değerlendirildiğini sözlerine ekledi.