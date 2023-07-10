Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verdi. Ardahan'da ise yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'a, AFAD'dan 30 milyon lira ödeneğin bugün aktarılacağını bildirdi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 1

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası birçok ilde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sağanağın vurduğu Bartın'a gelerek incelemelerde bulundu.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) gelen Tunç ve Yerlikaya, burada kentteki sele ilişkin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 3

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te "turuncu" uyarının devam ettiğini söyledi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 4

Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2 bin 156 ihbar alındığını bildirerek "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, Kızılay, UMKE ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 5

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 kişinin helikopterler, 570 vatandaşın da botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini kaydetti.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 6

Bakan Yerlikaya, Bartın'daki aşırı yağışlar sonucu 588 ihbar alındığına değinerek, "Son 24 saatte metrekareye Arıt beldesine 201, Amasra ilçemizde 183, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtardık. Yine ilimizde meteoroloji verilerine göre yarın saat 15.00'a kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir." diye konuştu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 7

Çalışmalara destek olmak üzere bölgede 1297 personelin görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "Yarın gelecek personelle toplamda 3 bin 333 rakamına inşallah ulaşacağız. 170 iş makinesi, 1 helikopter, 150 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 mobil ikram aracı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 8

VATANDAŞLARA DERE YATAKLARINDA UZAK DURMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.

Meteorolojinin bugün ve yarın 15.00'a kadar, metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi yönünde uyarı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak feyzanın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir."

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini Yerlikaya, diğer ilgili bakanlıklarla sürekli koordinasyonu sağladıklarını anlattı.

Bakan Yerlikaya, kuvvetli yağış alan illerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, yüksek kesimlerde bulunmaları, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunmamalarını istedi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 10

BARAJLARIN BARTIN'I BÜYÜK AFETTEN KORUDUĞU VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen kuvvetli yağışlar sonrasına sel afetiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Bartın'da 200 kilograma varan yağışların taşkınlara neden olduğunu anımsatan Tunç, Bartın ve diğer sellerin yaşandığı illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, Bartın'da can kaybının yaşanmadığını, maddi hasarların bulunduğunu aktardı.

"İçişleri Bakanı'mızla hızlı şekilde bölgeye intikal ettik. Yarın da diğer illerimizde Sayın Bakanı'mızla çalışmalara nezaret edeceğiz." diyen Tunç, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının maddi hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 11

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bartın'ımızla ilgili olarak Kirazlıköprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten ilimiz, il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranı yüzde 60. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Hasarların, taşkınların büyük bölümü 'yaka selleri' dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 12

Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. Amasra, Kurucaşile, Ulus ilçemiz, Kumluca, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Arıt beldemizde de hasarlarımız meydana geldi. Bartın Irmağı'nı besleyen ana kollar, ana çaylar var. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100. O nedenle Ulus Çayı yüzde 100 doluluk oranında şu anda ama Bartın il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Kozcağız Çayı da yine yüzde 100 doluluk oranında. Arıt Çayı da yüzde 100 doluluk oranında."

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 13

Bakan Tunç, meteorolojinin yarın da yağışların devam edeceğini bildirdiğini hatırlatarak vatandaşların, Valiliğin uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Barınma konusunda problem bulunmadığını, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve devletin tüm kurumlarıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da anbean bölgeyi takip ediyor. İçişleri Bakanı'mızla Ankara'dan gelirken birkaç kez arayarak durumun nasıl olduğu bilgisini aldı." dedi.

İşte sağanağın vurduğu illerde son durum...

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 14

SAMSUN'DA SEL CAN ALDI

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.

Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 15

45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti. Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 16

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 17

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU KAPANDI

Kuvvetli yağış nedeniyle, Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 18

Büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 19

Sel sonrası bazı evleri de su bastı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 20

ARDAHAN

Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 21

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 22

Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı’nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyardı.

Bölgede yoğun sağanak yağışın gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 23

DÜZCE VE SAKARYA'DA SAĞANAK

Düzce ve Sakarya'da sağanak ile kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti, kıyı balıkçıları denize açılamadı.

Merkeze bağlı Gündolaması köyünde ise derenin taşması sonucu evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 24

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sabaha kadar bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Akçakoca sahillerinde denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, ilçede fırtına beklenmesi nedeniyle ve meteorolojik tahminler doğrultusunda tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 25

Öte yandan sağanağın ardından Gölyaka ilçesi Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde derelerin debilerinin yükselmesiyle yollar suyla doldu.

Tıkanan menfezler Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Belediye araçlarıyla temizlendi.

İlçenin önemli turizm merkezlerinden Efteni Gölü Kültür Park bölgesi yağışın ardından sular altında kaldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 26

MELEN NEHRİ'NDE SU KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Sakarya'da da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Kocaali ilçesinde etkili oldu.

Maden Islak Ağzı ve Demiraçma derelerinin debileri yükseldi, Düzce-Sakarya illeri arasından akan Melen Nehri kritik seviyeye ulaştı.

Balıkçılar, teknelerini ağlarla köprü ayaklarına bağlayarak batmasına engel olmaya çalıştı.

Öte yandan Kirazlı Mahallesi'nde ağaçlar yola ve elektrik tellerine devrildi.

Ulaşımda kısmi aksamalar yaşanırken, Kocaali Belediyesi ve SEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu mahalleye yeniden elektrik verildi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 27

DÜZCE

Düzce'de de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden Ankara istikametine kapatıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 28

Şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi kesimindeki istinat duvarında da çökmeler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 29

Düzce Valisi Cevdet Atay, yağmurun kentte şiddetini artırdığını söyledi.

Son 35 saatte Yığılca ilçesinin 214, Çilimli ilçesinin 131, Kaynaşlı ilçesinin 112 kilogram yağış aldığı bilgisini paylaşan Vali Atay, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 30

Tüm ekiplerin sahada çalıştığını, vatandaşları uyarmayı sürdürdüklerini aktaran Vali Atay, "Şu ana kadar 380 personelimiz ve 200 iş makinemiz sahada olaylara müdahale ediyor." dedi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 31

Kentteki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, ekiplerin sorunların giderilmesi için görev başında olduğunu ifade eden Vali Atay, "Yaklaşık 474 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi." diye konuştu.

Vali Atay, mevsimlik işçi olarak kente gelen 96 vatandaşın da Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiğini, 112 Acil Çağrı hattına yapılan ihbarların anında değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 32

ZONGULDAK

Zonguldak’ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 33

Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti.

Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 34

Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 35

Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 36

ERZİNCAN

Erzincan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde, değişik noktalara selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak dün öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisi ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 37

Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı temizliğin ardından yol çift yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 38

ÇORUM

Çorum'da iki gece önce başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede su baskını yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 39

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sokaklar ve caddelerden akan su nedeniyle, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine gece boyu tahliye çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan sağanak sonrası kentin değişik bölgelerinden 37 ihbar aldıklarını ve ekiplerin belirtilen adreslere giderek su tahliyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 40

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de de Mehmet Efe Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 41

Binadakiler büyük korku yaşadı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 42

BARTIN

Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 43

Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu.


Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 44

Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 45

Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 46

VALİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok”dedi.

Öte yandan Amasra ilçesine bağlı ‘Amasra Tüneli’nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 47

Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 48

BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

Yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 49

KARABÜK

Karabük’te iki gün önce başlayan sağanak taşkınlara neden oldu.

İki gündür devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 50

Derelerin yanında bulunan bahçeler su altında kaldı. Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük kara yolunun Kalabaklı mevkisi, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 51

Selin vurduğu bölgelerde Karayolları, İl Özel İdare ve DSİ ekipleri çalışma başlattı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 52

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trabzon Valiliği, gece saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 53

Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 54

Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız." denildi.

Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 55
Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 56
Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 57
Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 58
Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 59
Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı - 60
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