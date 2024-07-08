Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat!

BUGÜNE DE DİKKAT!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD Müdürlüğü'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, dün ve bugün için Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili olarak sarı ve turuncu alarm verildiğini söyledi.

Turuncu alarmın, Samsun'da can kaybı olmadan alınan tedbirler sayesinde atlatıldığına işaret eden Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bu kentte de Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle güçlü tedbir alındığını gördüklerini aktardı.