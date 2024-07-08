Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat!
Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 34 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken Ordu Valiliği, dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel uyarısında bulundu.
Dün Karadeniz'de sel etkili oldu.
Ordu'da birçok mahallede heyelan oldu, köy yolları kapandı.