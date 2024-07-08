Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat!

Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 34 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken Ordu Valiliği, dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel uyarısında bulundu.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 1

Dün Karadeniz'de sel etkili oldu.

Ordu'da birçok mahallede heyelan oldu, köy yolları kapandı.

VİDEO: Sel riskine dikkat! Hangi bölgeler tehdit altında?

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 2

Karayolları ekipleri selin sürüklediği ağaç parçalarını yollardan kaldırıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Ünye-İkizce karayolu çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 3

AFAD, zarar gören tarım arazileri ve yapılarda inceleme yapıyor.

Samsun'da ise yağış Terme ve Salıpazarı ilçelerinde su baskınlarına neden olmuştu.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 4

METREKAREYE 186,7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 5

RİSK ORTADAN KALKTI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşma sınırına gelen Terme Çayı’nda riskin ortadan kalktığını açıkladı. Bölgede yağışlı havanın bugün de sürebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle boğulma riskine karşı denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 6

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle Samsun ve Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu, uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını anımsattı.

Samsun'un, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındığını aktaran Yerlikaya, "Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompayla sele müdahale edildi." bilgisini verdi.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 7

18 İHBAR ALINDI

Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını, çalışmalarda toplam 695 personel, 284 aracın görev aldığını belirten Yerlikaya, Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 8

Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda da bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve kara yolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 9

BUGÜNE DE DİKKAT!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD Müdürlüğü'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, dün ve bugün için Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili olarak sarı ve turuncu alarm verildiğini söyledi.

Turuncu alarmın, Samsun'da can kaybı olmadan alınan tedbirler sayesinde atlatıldığına işaret eden Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bu kentte de Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle güçlü tedbir alındığını gördüklerini aktardı.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 10

Memiş, Vali Muammer Erol başkanlığında yaklaşık 500'ün üzerinde personelin, yaklaşık 300 araç ve ekipman parkıyla riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklediğini kaydederek, "Şu an için Ordu genelinde, ilçelerimizle birlikte çok büyük sorun görünmüyor. Ama bu, tedbirlerimizi hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın verilmiş ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Okay Memiş, vatandaşların dere yataklarından kesinlikle uzak durması gerektiğini de vurguladı.

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 11

"AYAĞINI YERDEN KESEBİLİR"

Yaklaşık 15 santimetrelik debisi olan suyun bir vatandaşın ayağını yerden kesebildiğine dikkati çeken Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 35 santimetrelik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Vatandaşımız sanıyor ki ben buradan karşıya geçerim. Ama geçemez ya da araç sürücüsü sanıyor ki karşıya geçerim. İkaz edilmesine rağmen bazen vatandaşlarımızın bu şekilde davrandığını kötü örneklerden görüyoruz. Dolayısıyla vefatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Lütfen vatandaşlarımız ikazlara riayet etsinler. Cami anonslarından, jandarma ve emniyetimizin yaptığı bu ikazlara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Can kaybı olmadıktan sonra gerisi devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde giderilir."

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 12

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SARI, BİR İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 il için sarı, bir il için ise turuncu kodlu uyarı verdi.

Uyarı verilen iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan

Karadeniz'i sel vurdu | Meteoroloji'den 17 il için uyarı üzerine uyarı: Sel, dolu ve heyelana dikkat! - 13

Aynı zamanda MGM, bugün (8 Temmuz) için de sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı uyarısında bulundu.

MGM'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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