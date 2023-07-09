Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Dereler taştı, heyelanlar oldu. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Ardahan'da yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk öldü. Heyelanlar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı.
SAMSUN'DA SEL CAN ALDI
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.
Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi.