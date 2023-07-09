Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Dereler taştı, heyelanlar oldu. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Ardahan'da yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk öldü. Heyelanlar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 1

SAMSUN'DA SEL CAN ALDI

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.

Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 2

45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti. Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 3

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 4

ORDU'DA HEYELAN YAŞANDI

Ordu'yu da sel vurdu. Şiddetli yağışla birlikte, Altınordu ilçesinde dereler taştı.
Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 5

Heyelan sonucu toprak ve su birikintisi nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 6

İŞ MAKİNESİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 7

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADI

Sağanak nedeniyle Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 8

Çok sayıda iş yeri su ve çamurla doldu. Esnaf dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Taşan Bülbül Deresi üzerindeki köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 9

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU KAPANDI

Kuvvetli yağış nedeniyle, Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan yaşandı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 10

Büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 11

Sel sonrası bazı evleri de su bastı.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 12

Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti.

Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı - 13

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

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