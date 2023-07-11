Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor
Karadeniz'de iki gündür etkili olan sağanak birçok ilde sel ve heyelanlara neden oldu. Ordu'da akıntıya kapılan bir kişi kayboldu. Giresun ve Kastamonu'da dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalanları ekipler kurtardı. Selin vurduğu Zonguldak ve Bartın'da da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Şiddetli yağış, Karadeniz'de yine benzer manzaralara yol açtı. Birçok kentte dereler taştı, su baskınları yaşandı.