Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor

Özellikle sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 158 ihbar yapıldığı bilgisini veren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların 33'ü heyelanla ilgili, 24'ü su baskını, 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. Çok şükür hepsini sağ salim kurtardık. En son burada bir amcamızı aldılar, gerçekten bizim yüreğimizi ağzımıza getirdi. Yine Bulancak'ta bir ailemizi arkadaşlarımızı aldılar, oradaki Ordu Büyükşehir Belediyesinin şantiyesine güvenli bir şekilde tahliye ettiler. İl genelinde 39 vatandaşımız mahsur kalmıştı evlerin alt katında, giriş katlarında, iş yerlerinde veya yolda. Hepsini salimen kurtardık."