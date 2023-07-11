Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor

Karadeniz'de iki gündür etkili olan sağanak birçok ilde sel ve heyelanlara neden oldu. Ordu'da akıntıya kapılan bir kişi kayboldu. Giresun ve Kastamonu'da dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalanları ekipler kurtardı. Selin vurduğu Zonguldak ve Bartın'da da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 1

Şiddetli yağış, Karadeniz'de yine benzer manzaralara yol açtı. Birçok kentte dereler taştı, su baskınları yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 2

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 3

Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nin şiddetli yağışın ardından taşması sonucu Eren Mahallesi'nde su baskını oluştu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 4

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerini boşaltmak zorunda kaldı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahallede AFAD, AKUT, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 5

AFAD ve AKUT ekipleri, evlerinden çıkmak isteyen vatandaşları botlarla tahliye etti, bodrum katında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 6

İlçede dükkanlarını su basan esnaf ise suların çekilmesiyle çamurları temizlemeye başladı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 7

Bulancak ilçesinde ise İncüvez Deresi taştı, cadde ve sokakların bazı bölümlerinde su baskınları meydana geldi. Eski cezaevi mevkisinde bir iş yeri ve araç su altında kaldı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 8

Pazarsuyu Deresi'nin bazı noktalarında taşkınlar sonucu yollarda su birikintileri oluştu. İlçenin Bahçeli ve Şeyhmusa köylerinde ise şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 9

Giresun merkezde de bazı caddelerde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 10

Yağlıdere ilçesinde ise Sağsıağzı Deresi'nin bazı bölümlerinde, taşkın koruma duvarını suların aşması sonucunda ilçe merkezindeki caddeler ile bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 11

Vali Enver Ünlü, Eren Mahallesi'nde derenin taşması sonucu zarar gören cadde, ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 12

Eren Mahallesi'nin üst kısmında Abdal Deresinin Devlet Su İşleri'nin yaptığı duvarı yıkması sonucu mahalleyi su bastığını aktaran Ünlü, ilk etapta yağışın Piraziz ve Bulancak ilçelerini etkilediğini kaydetti.

Ünlü, taşkın yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Çok şükür can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık." dedi.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 13

Özellikle sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 158 ihbar yapıldığı bilgisini veren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların 33'ü heyelanla ilgili, 24'ü su baskını, 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. Çok şükür hepsini sağ salim kurtardık. En son burada bir amcamızı aldılar, gerçekten bizim yüreğimizi ağzımıza getirdi. Yine Bulancak'ta bir ailemizi arkadaşlarımızı aldılar, oradaki Ordu Büyükşehir Belediyesinin şantiyesine güvenli bir şekilde tahliye ettiler. İl genelinde 39 vatandaşımız mahsur kalmıştı evlerin alt katında, giriş katlarında, iş yerlerinde veya yolda. Hepsini salimen kurtardık."

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 14

ORDU

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Ordu'yu da sel vurdu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 15

Karadeniz-Akdeniz Yolu üzerindeki Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 16

ORDU'DA BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Fatsa ilçesinde, hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düştüğü tahmin edilen Naciye Yıldız (64) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 18

FATSA'DA BİR KİŞİ KAYIP

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 19

Altınordu ilçesinde de heyelanlar nedeniyle yollarda çökme yaşandı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 20

Elektrik ve telefon telleri devrildi. Heyelan nedeniyle ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana isale hattı patladı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 21

KASTAMONU

Sağanak yağışın vurduğu diğer bir il de Kastamonu oldu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 22

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış, sel ve taşkına neden oldu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 23

Çandır Deresi ve Irmak Çayı taştı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 24

Sahil şeridinde yer alan 3 köy ve 1 mahallede su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 25

İlçe merkezinde 100'den fazla binayı su bastı. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı.

Selin sürüklediği ağaç ve çöpler, sahilde kirliliğe yol açtı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 26

ZONGULDAK

Selden en çok etkilenen noktalardan biri de Zonguldak'ın Devrek ilçesiydi.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 27

Yağışın azalması ve belediyenin çalışmaları sonucu ilçe merkezinde biriken su çekildi.

Ev ve iş yerlerinde oluşan hasar ortaya çıktı.

Sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar liman bölgesinde kirlilik oluşturdu.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 28

Bartın'da da selin yol açtığı tahribat su çekilince ortaya çıktı.

Birçok noktada temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 29
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 30
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 31
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 32
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 33
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 34
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 35
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 36
Karadeniz'i yine sel vurdu | Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı: Kayıp bir kişi aranıyor - 37
DAHA FAZLA GÖSTER