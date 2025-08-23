Karadeniz'in deniz çöpü haritası çıkarıldı: Yüzde 90'ı kirli veya çok kirli
Karadeniz kıyılarındaki deniz çöpü yoğunluğunu araştıran Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Terzi, plajların yüzde 90’ının “kirli” veya “çok kirli” düzeyde olduğunu açıkladı.
Deniz çöpleri; nehirler aracılığıyla, fırtına ve rüzgârlarla ya da doğrudan insan eliyle kıyılara ulaşan cam, metal, plastik ve denizcilik malzemelerinden oluşuyor.
BM Çevre Programı’na (UNEP) göre atıkların yüzde 70’i okyanus tabanına çökerken, batmayan plastikler su yüzeyinde kalarak en yaygın deniz çöplerini oluşturuyor.