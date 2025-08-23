Karadeniz'in deniz çöpü haritası çıkarıldı: Yüzde 90'ı kirli veya çok kirli

"HER ADIMDA ÇÖP"

Doç. Dr. Terzi, bazı plajlarda neredeyse her adımda bir çöp görülebildiğini belirterek, “Karadeniz yarı kapalı bir deniz. Su sirkülasyonu sınırlı, insan baskısı ise yoğun. Bu nedenle kirliliğe karşı çok hassas. Çalışmamızda plajların yüzde 90’ının kirli veya çok kirli olduğunu tespit ettik” dedi.